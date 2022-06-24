В Украине могут изменить правила призыва из-за войны, - Зеленский

Владимир Зеленский во время общения с профессорами и студентами вузов Израиля

КИЕВ. 24 июня. УНН. В будущем это может коснуться юношей, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с профессорами и студентами вузов Израиля, передает УНН.

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“После победы в великой войне, которую развязала россия, Украина будет строить европейское государство с значительной либерализацией многих сфер и процессов, но с мощной системой безопасности и обороны на образец израильской”, — говорится в обращении.

Детали

По словам президента, Украина рассматривает модель призыва как в Израиле.

Там большинство будущих студентов призываются на службу в армию или проходят альтернативную службу. Средний возраст студента-первокурсника составляет около 23 лет.

Президент отметил, что такая модель обязательно будет рассматриваться и будет обсуждаться с обществом.

По словам Главы государства, большую роль в послевоенной Украине будут играть институции безопасности, обеспечение безопасности в всех публичных местах, в обществе.

“Это касается как границ нашего государства, так и безопасности внутри страны. С таким соседством бомбардировки, крылатые ракеты или еще что-то могут быть в в любой момент. Поэтому будет также развита противовоздушная оборона нашего государства”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул власти Израиля в недостаточной поддержке нашего государства в освободительной войне против России.