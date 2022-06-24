Минобороны Британии: россия обеспечивает "вагнеровцев" старыми Су-25

КИЕВ. 24 июня. УНН. россия выделяет ПВК "Вагнер" устаревшие модели Су-25 и не снабжает наемников современным авионическим оборудованием. Кроме того, для боевой авиации рф, вероятно, есть дефицит профессиональных летчиков, передает УНН со ссылкой на данные британской разведки.

Детали

Как указано, украинские бойцы провели допрос пилота российского штурмовика Су-25, сбитого 17 июня. Он, как сообщается, признался, что был бывшим майором ВВС россии, затем устроился военным подрядчиком "Вагнера" ​​и выполнял миссии во время войны в Украине.

Как отмечают британские разведчики, использование отставного персонала для выполнения миссий близкой авиаподдержки указывает на то, что российские ВПС пытаются поддержать полномасштабное вторжение в Украину "с помощью достаточного количества экипажа". Это, добавляют они, вероятно, связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в россии и его боевыми потерями.

Кроме того, сообщает Минобороны Британии, во время выполнения миссий российский пилот использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование. Как считают разведчики, это доказательство того, что россия выделяет "вагнеровцам" старшие модели Су-25 и не предоставляет современное авионическое оборудование.

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