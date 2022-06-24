путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез - Джонсон

КИЕВ. 24 июня. УНН. российский диктатор владимир путин не воспринимает мирные переговоры с Украиной всерьез, он намерен сравнять с землей украинские города. Об этом заявил Борис Джонсон после саммита стран Содружества наций, пишет со ссылкой на The Guardian.

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"путин не воспринимает мирные переговоры всерьез – он хочет удвоить усилия и сравнять с землей крупные города Украины", – сказал Джонсон – по аналогии с Чечней, отмечает издание.

"Я думаю, что это трагическая ошибка, но именно этим он, похоже, занимается сейчас", – отметил британский премьер.

Детали

Джонсон сказал также, что президент США Джо Байден был прав, когда предупреждал о риске инсценировки атаки под ложным флагом.

"Когда россияне начинают говорить о том, что "в Украине есть заводы по производству американского биологического оружия", вы понимаете, что это прелюдия к операции под ложным флагом", - отметил он.

Отмечается также, что ночью премьер-министр заявил, что Великобритания удвоит количество британских ракет, отправленных в Украину, добавив еще 6 тысяч, и направит дополнительные 25 млн фунтов стерлингов в помощь украинским военным.

Напомним

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания готова оказать помощь в разминировании побережья Украины для безопасного экспорта зерна по Черному морю.