КИЕВ. 24 июня. УНН. Министру иностранных дел россии сергею лаврову показалось, якобы европейские страны “объединяются против России”. Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана в пятницу. Лаврова цитируют росСМИ, пишет УНН.

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“Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией”, — сказал он проведя паралели с фашистской Германией, с которой на сегодня чаще всего сравнивают именно россию.

Детали

Российский “дипломат” добавил, что Москва будет “реально смотреть на поведение Европейского союза” и “следить за реальными шагами”, которые предпримет Брюссель, а также Молдавия и Украина после предоставлениям им статуса кандидата на вступление в ЕС.

Напомним

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС — “внутренние европейские дела” и главное, чтобы “эти процессы не приносили больше проблем” для рф.

Контекст

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Евросовета уникальным и историческим.