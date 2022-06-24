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Не 10-15 лет, а гораздо быстрее: Шмыгаль оценил продолжительность пути Украины к вступлению в ЕС

Не 10-15 лет, а гораздо быстрее: Шмыгаль оценил продолжительность пути Украины к вступлению в ЕС

КИЕВ. 24 июня. УНН. Украине не нужно 10 или 15 лет для того, чтобы завершить трансформацию в полном соответствии с правилами ЕС, она может это сделать гораздо быстрее. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

"Сегодня мы начинаем наш трудный, но теперь уже очень четкий, конкретный путь к полноправному членству в Европейском Союзе", - сказал Шмыгаль.

Детали

По словам премьер-министра, статус кандидата позволит ускорить трансформацию и восстановление Украины.

"Украина станет участником многих программ и инициатив ЕС. Нам будет доступна финансовая помощь для стран, готовящихся к вступлению. Мы станем более привлекательной страной для инвесторов, у нас будут действовать понятные для международных компаний правила", - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что после завершения войны ЕС будет относиться к восстановлению Украины не как к восстановлению третьей страны, а как к инвестированию в благосостояние потенциального будущего члена Европейского Союза.

"Мы неоднократно говорили, что Украине не нужно 10 или 15 лет для того, чтобы завершить трансформацию нашего государства в полном соответствии с правилами ЕС. Мы можем это сделать гораздо быстрее", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что Украина будет мобилизовать политический консенсус по вступлению в ЕС только тогда, когда будет уверенность в том, что решение о присоединении к ЕС усилит нас.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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