Он не упал с неба, и гордимся этим: Зеленский о статусе Украины на вступление в ЕС

КИЕВ. 25 июня. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статус Украины на вступление в ЕС "не упал с неба", и нужно гордиться тем, что получили его. Об этом информирует УНН.

Подробности

За вчерашний день все инфопространство захватило обсуждение исторического решения саммита ЕС — предоставления Украине, а также Молдове, статуса кандидата.

С самого утра на телевидении, радио, в интернете продолжается диалог о том, что это означает и какие условия Украине предстоит выполнить.

Цитата

“И я по итогам этого дня хочу сказать следующее. А давайте хотя бы бы немного порадуемся? Тихо, скромно, в душе, но порадуемся. За себя, свое любое государство. Давайте ощутим момент и вкус этого мгновения”, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас власти акцентируют внимание на семи требованиях ЕС.

“Да. Это правда. Но разве это пугает нас? Нет. Ибо перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем о это. Не для хвастовства. А для веры в то, что мы точно преодолеем этот путь... Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он пал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали?” — заявил Президент.

Напомним

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.