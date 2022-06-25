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Президент назвал, что Украина сделала для получения статуса кандидата на вступление в ЕС

Президент назвал, что Украина сделала для получения статуса кандидата на вступление в ЕС

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 25 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина сделала для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Приватизация. Земельная реформа. Открыты избирательные списки. Децентрализация. НАПК, Антикоррупционный суд, ЦНАПы, государственные услуги в интернете. “Дия“. Сплит. Анбандлинг. Концессия. Совместное авиационное пространство. Промышленный безвоз. Деолигархизация.

Многое было сделано. Самое сделано! Давайте не забывать этого”, — сказал Зеленский.

Добавим

Украинский парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнему насилию.

Напомним

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
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