Мэрам Мадрида и Берлина позвонил фейковый Кличко и просил помочь организовать гей-парад

КИЕВ. 25 июня. УНН. С целью дискредитации украинских политиков злоумышленник, с помощью технологии DeepFake позвонил мэрам Мадрида и Берлина, выдавая себя за мэра Киева Виталия Кличко. Об этом УНН пишет со ссылкой на телеграмм-канал КГГА.

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“Вчера, якобы от моего имени, мэрам нескольких европейских столиц из фальшивого почтового адреса разослали запросы на общение через ZOOM. Поскольку наши друзья оперативно реагируют и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко”, – сообщил городской голова.

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Кличко объяснил, что враг ведет войну по всем фронтам – в частности, по дезинформации, по дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами и чтобы Украине не помогали.

“Убежден, что правоохранители должны расследовать такую ​​"деятельность". Если нужно – привлечь иностранных специалистов. Кстати, гибридная война, дезинформация со стороны России – одна из тем панельной дискуссии, в которой мы с братом должны участвовать на саммите НАТО в Мадриде на следующей неделе”, – добавил мэр.

Что предшествовало

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай во время видеосвязи с мэром Киева в пятницу, 24 июня, усомнилась в том, что разговаривает с настоящим мэром украинской столицы, пишет пресс-служба бургомистра.

Пресс-секретарь берлинского Сената Лиза Фрерикс отметила, что собеседник мэра выглядел как Кличко, первые четверть часа разговор не вызывал никаких подозрений.

В комментарии немецким СМИ пресс-секретарь заявила, что собеседник Гиффай "поинтересовался, как мы справимся с большим количеством украинских беженцев, сколько их у нас, это был абсолютно нормальный разговор, как мы и ожидали. Но затем затронули темы, которые вызвали у Гиффай подозрение”.

"В какой-то момент наш собеседник сослался на какой-то разговор с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником и поинтересовался, как мы относимся к тому, что столь многие украинцы и украинки пытаются обманным путем получить социальные выплаты в Берлине. Он также попросил, чтобы немецкие власти помогли вернуть в Украину молодых мужчин, чтобы отправить их на фронт, а последняя тема вызвала удивление: он поинтересовался, не можем ли мы оказать Киеву консультативную помощь в проведении гей-парада, что показалось более чем странным, учитывая, что в Украине сейчас идет война. После этого видеосвязь оборвалась", - отметила Лиза Фрерикс.