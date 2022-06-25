Первый авиационный удар с территории Беларуси: разведка считает, что рф не оставляет попыток втянуть белорусов в войну с Украиной.

КИЕВ. 25 июня. УНН. Ракетные удары с территории Беларуси – масштабная провокация РФ с целью дальнейшего втягивания Беларуси в войну против Украины. Об этом говорится в сообщении Главного разведуправления Минобороны Украины, сообщает УНН.

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«Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Белоруссии. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника», - заявили в разведке, комментируя удары, нанесенные по Украине сегодня ранним утром.

Контекст

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики «работали» непосредственно с территории Белоруссии. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, близ Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта «Шайковка» калужской области рф. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт «Шайковка» на территории рф. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

В разведке также напомнили, что 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, планирующих подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары.