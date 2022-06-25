Российские вертолеты обстреляли пограничные территории в Сумской области

КИЕВ. 25 июня. УНН. Два российских вертолета обстреляли приграничья Сумской области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали Вражеские вертолеты вылететь со стороны россии и осуществили 6️ пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины.

Предварительно, жертв в результате этого обстрела нет, сообщили в ГПСУ.

Напомним

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики «работали» непосредственно с территории Белоруссии. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, близ Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта «Шайковка» калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт «Шайковка» на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.