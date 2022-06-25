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Новости: Политика
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Президент Молдовы планирует визит в Киев

Президент Молдовы планирует визит в Киев

КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Молдовы Майя Санду планирует посетить Киев. Об этом она заявила в эфире передачи Primele știri на Prime, передает УНН.

Цитата

«Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все детали», — сказала Санду.

Напомним

22 июня Президенты Молдовы и Украины обсудили по телефону заседание Евросовета, на котором государствам предоставили статус кандидатов в ЕС.

Сообщалось, что стороны договорились о взаимной помощи на пути в ЕС.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова
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