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Переломный момент в войне настанет в августе – Буданов

Переломный момент в войне настанет в августе – Буданов

КИЕВ. 25 июня. УНН. Переломный момент в борьбе с российской агрессией состоится в августе. К концу года активная фаза боевых действий снизится практически до нуля. Украина вернется в границы 1991 года. Об этом в эфире одного из крупнейших вещателей Великобритании “ITV news” заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов, передает УНН.

Цитата

“Украина вернется к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру начинающийся переломный момент. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы восстановим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем,” – отметил Буданов.

Детали

Он подтвердил, что часть успеха украинской армии в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки и отметил недавнее предложение Великобритании об обучении 10 тысяч украинских военнослужащих.

“Поддержка Великобритании очень значительна. Это отличный пример сотрудничества и помощи. путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел россию и Украину, и это закончится катастрофой для россии. Ничего другого”, – заявил руководитель украинской разведки.

Дополнение

В Главном управлении разведки заявили, что ракетные удары с территории белорусы – масштабная провокация рф с целью дальнейшего втягивания белорусы в войну против Украины.

Источник: УНН
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