"Газовые вышки – это только начало": в оккупированном Крыму распространяются плакаты с изображением Керченского моста

КИЕВ. 25 июня. УНН. На территории временно оккупированного Крыма распространяются самодельные плакаты с изображением Керченского моста и надписью "Газовые вышки – это только начало". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Представительства Президента Украины в АР Крым.

Подробности

В оккупированном Крыму активно распространяют самодельные постеры в дополнение к открыткам с цитатами Президента Украины Владимира Зеленского где подчеркивается, что Крым – это Украина. Появились также изображения незаконного Керченского моста с надписью “Газовые вышки – это только начало” и сообщения оккупантам, что крымчане ожидают контрнаступление ВСУ. Такие плакаты в множестве замечены в городах Алушта, Симферополь и Керчь.

Контекст

20 июня появилась неофициальная информация о подрыве украинскими военными буровых платформ «Черноморнефтегаза» - так называемых «вышек Бойко».

Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия размещала там свои станции радиоэлектронной борьбы.

Следует добавить, что по состоянию на 24 июня пожар на вышках продолжался.

Добавим

В 2011−2012 годах Черноморнефтегаз купил две буровые установки пятого поколения, уплатив сумму, вдвое превышающую их реальную стоимость. Соглашением занимался тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко. После оккупации Крыма Россия присвоила вышки.