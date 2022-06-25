Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный обстрел: ракетная показуха

КИЕВ. 25 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал ракетный обстрел со стороны России и Белоруссии по Украине, назвав это ракетной показухой. Об этом информирует УНН.

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"Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ​​ракетную показуху, которая стратегически для россии ничего не меняет. Это такой этап войны – сложен морально, сложен эмоционально" , – сказал Зеленский.

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За сегодняшний день оккупационные войска российской федерации обстреляли Житомирскую, Львовскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Черниговскую, Сумскую, Николаевскую, Луганскую и Ровенскую области.

"45 российских ракет за ночь и утро одних сегодняшних суток... Все они были запущены с одной целью – показать, что якобы россия что-то может дожать, что якобы российской армии что-то удастся.

Напомним

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