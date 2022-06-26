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Зеленский скоординировал позиции с Трюдо в преддверии саммитов G7 и НАТО

Зеленский скоординировал позиции с Трюдо в преддверии саммитов G7 и НАТО

КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, пишет УНН.

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“Провел разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за финансовую помощь и всестороннюю поддержку в противодействии агрессии рф. Скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий. Обсудили дальнейшее наращивание оборонной поддержки Украины”, — написал Зеленский в Twitter.

Добавим

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Группы семи на саммите ответить россии большими санкциями из-за утреннего ракетного удара по Киеву.

Сейчас уже известно, что G7 планируют принять решение о введении эмбарго на импорт российского золота.

Кроме того, по данным СМИ, лидеры семи стран должны взять обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине перед лицом российского вторжения.

Источник: УНН
Теги: переговоры
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