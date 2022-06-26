Госсекретарь США: путин уже провалил свои "стратегические цели" в Украине

КИЕВ. 26 июня. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент россии владимир путин уже провалил свои “стратегические цели” в войне против Украины. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

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“Когда речь заходит о стратегических целях путина, он уже потерпел неудачу. Его стратегической целью было покончить с суверенитетом и независимостью Украины, стереть ее с карты мира, включить в состав россии. Это не удалось”, — подчеркнул Блинкен.

Детали

Госсекретарь США отметил, что сейчас на востоке Украины идет “тактический жестокий бой”. Он добавил, что суверенная, независимая Украина будет существовать дольше, чем путин.

“Мы собираемся отправиться на саммит НАТО, где альянс продемонстрирует большее единство, большую силу. Мы будем продолжать совместно делать все возможное, чтобы украинцы имели то, что им нужно для отпора российской агрессии”, — подчеркнул Блинкен.

Напомним

Госсекретарь США считает, что война в Украине продлится еще много месяцев.