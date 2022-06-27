Новости: Политика
27 июня 2022, 00:51 • Юлиана Росковинская • 8250
Шольц: лидеры стран G7 обеспокоены глобальным экономическим кризисом
КИЕВ. 27 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидеры стран “Большой семерки” обеспокоены надвигающимся экономическим кризисом на фоне инфляции и снижения темпов развития экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Члены стран „Большой семерки“ озабочены кризисом, с которым мы сталкиваемся — падение темпов роста экономики в некоторых странах, рост инфляции, дефицит сырья, нарушение поставок — это немалые проблемы”, — отметил он.
Напомним
Шольц заявил, что восстановление Украины требует огромных финансовых усилий, это может стать делом поколений.
Источник: УНН
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