россия пытается усилить давление возле Изюма и планирует привлечь резервистов – британская разведка

КИЕВ. 27 июня. УНН. россия пытается усилить давление возле Изюма и, вероятно, все больше будет полагаться на эшелоны резервных сил. Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании, опубликованные в Twitter, пишет УНН.

Детали

Несмотря на то, что Северодонецко-Лисичанский "карман" остается основным направлением действий российских оккупантов, неделя интенсивных обстрелов указывает, что россия пытается восстановить скорость на северной оси Изюма, информируют разведчики. Украинские силы продолжают удерживать линию в этом секторе, эффективно используя лесную местность.

Кроме того, отмечают в разведке, в ближайшие недели армия рф, скорее всего, все больше будет полагаться на эшелоны резервных сил. В Минобороны Британии добавляют, что россия почти наверняка начала их разворачивать. Эти силы состоят из нескольких компонентов:

- боевой армейский резерв страны (БАРС) – недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, работающих неполный рабочий день. Они разворачиваются как целые подразделения и, как правило, предназначены для охраны тыла;

- мобилизационный человеческий резерв – фонд ветеранов, служивших в регулярной армии рф в течение последних пять лет. Вероятно, российские власти используют добровольцев этой категории для пополнения других батальонов в составе регулярных бригад.

Цитата

"Несмотря на постоянную нехватку количества резервистов для развертывания в Украине, российское руководство, вероятно, не хочет отдавать приказ об общей мобилизации", — подытожили разведчики.

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