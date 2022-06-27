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Агрессор должен быть наказан: Зеленский обсудил с представителем Сената США важность признания рф - спонсором терроризма

Агрессор должен быть наказан: Зеленский обсудил с представителем Сената США важность признания рф - спонсором терроризма

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с сопредседателем Комитета по вопросам международных отношений Сената США Джеймсом Ришем. Обсудили ситуацию на фронте, усиление санкций о россии и взаимодействия в оборонной сфере, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Детали

Зеленский проинформировал о ситуации на фронте, а также о недавних ракетных ударах, которые показательно прошли накануне важных мероприятий, в частности саммита G7 и НАТО, вызовах безопасности не только для Украины, но и для всего Европейского континента.

Президент подчеркнул, что это не должно остаться без твердого ответа цивилизованного мира – агрессор должен быть наказан.

В ходе беседы также была отмечена важность признания россии государством – спонсором терроризма.

Дополнение

24 июня Комитет Сената США по зарубежным отношениям поддержал резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать россию страной-спонсором терроризма.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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