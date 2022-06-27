Новости: Политика
27 июня 2022, 16:23 • Виктория Данильченко • 3735
Зеленский встретился с президентом Молдовы
КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
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"У нас с Молдовой не только общая граница, но и ценности и стремления. Сегодня встречаюсь с президентом Майей Санду! Ваша солидарность с нашей страной и людьми очень важна", – говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня Майя Санду посетила разрушенные российскими оккупантами Бородянку, Бучу и Ирпень в Киевской области.
23 июня Евросовет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.
Источник: УНН
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