Лидеры стран G7 скоординируют усилия для оказания помощи Украине с использованием замороженных активов рф

КИЕВ. 27 июня. УНН. Лидеры стран “Большой семерки” заявили о координации усилий и разработки вариантов оказания помощи Украине с использованием замороженных активов российской федерации. Об этом УНН пишет со ссылкой на коммюнике G7.

Детали

В своем заключении лидера стран G7 заявили, что изучат варианты поддержки гуманитарных потребностей Украины, скорейшего восстановления и реконструкции, включая использование замороженных российских активов.

Цитата

"Мы призываем всех партнеров присоединиться к нашим усилиям и вместе с нами помочь Украине в восстановлении ее будущее", - говорится в коммюнике.

Кроме того, лидеры “Большой семерки” заявили, что продолжат координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к лидерам саммита G7 с просьбой передать системы противовоздушной обороны, ввести дополнительные санкции против россии и предоставить гарантии безопасности.