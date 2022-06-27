Зеленский о слухах относительно увольнения Баканова: проводится инспекция всех правоохранительных органов

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг информацию о намерении уволить главу СБУ Ивана Баканова. На пресс-конференции со своей молдавской коллегой в понедельник он заявил, что сейчас проходит инспекция всех правоохранительных органов государства, пишет УНН.

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“Что касается руководителя Службы безопасности Украины, во-первых, если бы я хотел его уволить, я думаю что уже его уволил бы. Во-вторых, действительно, у нас происходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас, именно потому, что 24 числа, когда было полномасштабное вторжение российской федерации на нашу землю, некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте, защищать свое государство и свой народ. По разным причинам”, – сказал Зеленский.

“Все эти причины – я езжу по областям и сам слушаю эти доклады, не на бумагах, а лично, от тех или иных руководителей соответствующих областей. Поэтому смена руководства любого правоохранительного органа (любого, потому что мы инспектируем все правоохранительные органы) зависит только от этого. Чем я и занимаюсь”, - добавил он.

Детали

Также он прокомментировал будущее реформы Службы безопасности.

По словам Главы государства, он полностью поддерживает эту реформу.

“Закон о реформе был проголосован в первом чтении. Правда, это было до войны. Война вносит коррективы, это верно. Мы будем продолжать по пути в Европейский союз. Но я еще раз подчеркиваю, что мы делаем реформы для себя, а не для Европейского союза. Поэтому, реформ – много, планов – много. Я думаю, что даже война не остановит нас от некоторых важных шагов вперед”, сказал он.

Напомним

На прошлой неделе Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить своего давнего друга Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины "после ряда неудач и потери Херсона".