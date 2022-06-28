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Из-за удара по Кременчугу Совбез ООН собирает заседание

Из-за удара по Кременчугу Совбез ООН собирает заседание

КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня, 28 июня, Совет Безопасности ООН собирает заседания для обсуждения удара по Кременчугу и обстрелов оккупантами мирного украинского населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на программу заседания и норвежское представительство в Twitter.

Цитата

“Сообщение о нападении россии на торговый центр в Кременчуге является ужасным. Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения россии на гражданское население и гражданскую инфраструктуру”, — говорится в сообщении норвежского представительства.

Заседание Совбеза начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Добавим 

Лидеры стран G7 осудили российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Источник: УНН
Теги: обстрелы, Кременчуг
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