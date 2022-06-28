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Страны G7 призвали Китай давить на россию для прекращения войны в Украине

Страны G7 призвали Китай давить на россию для прекращения войны в Украине

КИЕВ. 28 июня. УНН. Лидеры “Группы семи” призывают Китай оказать давление на россию, дабы та вывела свои войска из Украины и прекратила боевые действия. Об этом говорится в итоговом коммюнике “семерки”, опубликованном во вторник, пишет УНН.

Цитата

“Поскольку россия ведет неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, мы призываем Китай оказать давление на россию, чтобы она немедленно выполнила юридически обязательное постановление Международного суда от 16 марта 2022 года и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и прекратила свою военную агрессию — и немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины”, — сказано в документе.

Детали

Лидеры призывают Китай выполнять обязательства по международному праву и “вносить вклад в международную безопасность”.

“Группа семи” напомнила Китаю о необходимости соблюдать принцип Устава ООН о мирном разрешении споров и “воздерживаться от угроз, принуждения, мер запугивания или применения силы”.

Напомним

Международный суд ООН 16 марта вынес предварительное решение в деле “Украина против россии”, постановив, что рф должна немедленно прекратить военные действия в стране.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Украина, G7
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