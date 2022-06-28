Правительство согласовало увольнение Лагуты с должности главы Херсонской ОГА
КИЕВ. 28 июня. УНН. Кабинет Министров Украины согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности руководителя Херсонской облгосадминистрации (ОГА). Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, передает УНН.
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"Согласовано увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
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На заседании правительства также согласовано увольнение Дмитрия Сеника с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а также назначения Игоря Дегнеры главой Государственной службы Украины по труду.
Дополнение
Геннадий Лагута занимал должность главы Херсонской ОГА с октября 2021 года.
Отметим, что российские оккупанты сняли флаг Украины со здания Херсонской областной государственной администрации.