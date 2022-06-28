Возможность нападения белорусских войск на Украину в последнее время выросла - мэр Житомира

КИЕВ. 28 июня. УНН. Вероятность нападения беларуси на территорию Украины в последнее время существенно возросла. Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин в эфире национального телемарафона, сообщает УНН.

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“Если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения со стороны беларуси невысока, то сейчас ситуация очень сильно меняется”, — сообщил мэр города.

Также, по его словам, не нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку существует угроза нанесения ракетных ударов.

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В Киеве не исключают вариант возможного вторжения со стороны беларуси. Сейчас производятся укрепления.

Президент Владимир Зеленский обратился к белорусскому народу, призвав не участвовать в войне против Украины. Он считает, что у белорусов хватит сил не дать никому решать за них, что их ждет дальше: “Я знаю, что народ беларуси поддерживает Украину, они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас — всех белорусов — российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами”.

В украинской разведке напомнили, что 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, планирующих подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары.