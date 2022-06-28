Правительство продлило действие электронной подписи еще на полгода после окончания войны
КИЕВ. 28 июня. УНН. Кабинет министров Украины продлил возможность использования удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия. Подпись» («Дия ID») для упрощения доступа к электронным публичным услугам еще на 6 месяцев после прекращения военного положения. Об этом УНН пишет со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
Детали
Сообщается, что продлена возможность использования удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия. Подпись» («Дия ID») для упрощения доступа к электронным публичным услугам, в том числе административным, с помощью электронных доверительных услуг на период военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращение или отмены.
Дополнение
В марте Кабмин одобрил постановление, согласно которому срок действия электронной подписи во время военного положения продлен.