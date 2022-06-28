На экстренном заседании Совбеза ООН ожидают слово Зеленского – CNN

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня должен выступить на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванному по инициативе нашей страны, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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«Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, выступит сегодня на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится в 15:00 по восточному времени», - пишет CNN со ссылкой на двух дипломатов ООН.

Напомним

28 июня Совет Безопасности ООН по инициативе Украины собирает заседание для обсуждения удара по Кременчугу и обстрелов оккупантами мирного украинского населения.

Накануне российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

По данным Офиса Президента, в результате удара погибло по меньшей мере 20 человек.