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На экстренном заседании Совбеза ООН ожидают слово Зеленского – CNN

На экстренном заседании Совбеза ООН ожидают слово Зеленского – CNN

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня должен выступить на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванному по инициативе нашей страны, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

«Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, выступит сегодня на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится в 15:00 по восточному времени», - пишет CNN со ссылкой на двух дипломатов ООН.

Напомним

28 июня Совет Безопасности ООН по инициативе Украины собирает заседание для обсуждения удара по Кременчугу и обстрелов оккупантами мирного украинского населения.

Накануне российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

По данным Офиса Президента, в результате удара погибло по меньшей мере 20 человек.

Источник: УНН
Теги: ООН, Совбез, Владимир Зеленский
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