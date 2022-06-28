Совбез ООН собрался на экстренное заседание по поводу российско-украинской войны

КИЕВ. 28 июня. УНН. Совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по обсуждению обстрелов войсками россии гражданских объектов в Украине, передает корреспондент УНН.

Детали

Председательствующий объявил об участии в заседании Президента Украины Владимира Зеленского, который, как ранее сообщалось, должен выступить в рамках СБ ООН.

Напомним

28 июня Совет Безопасности ООН по инициативе Украины собирает заседание для обсуждения удара по Кременчугу и обстрелов оккупантами мирного украинского населения.

Накануне российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

По данным Офиса Президента, в результате удара погибло по меньшей мере 20 человек.