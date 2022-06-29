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Главой Национальной Ассамблеи во Франции впервые избрали женщину

Главой Национальной Ассамблеи во Франции впервые избрали женщину

КИЕВ. 29 июня. УНН. Главой Национальной Ассамблеи во Франции впервые избрали женщину – Яэль Браун-Пиве. Она является представительницей пропрезидентской политической коалиции “Итого”, которая в июне на парламентских выборах получила большинство, но недостаточное, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Как отмечается, в своей речи после избрания Браун-Пиве заявила, что выступает за “консенсус, компромисс, обмен мнениями и коллегиальность”.

“Французы приказывают нам работать вместе, дискутировать, а не бороться”, – сказала она.

“Наша Ассамблея должна стать возможностью для нашей страны. Так будет, я не сомневаюсь, если мы выберем путь диалога”, — подчеркнула Браун-Пиве.

Браун-Пиве после избрания в Twitter написала об открытии “нового раздела в великой книге нашей парламентской жизни”, в частности, о разделе “из большой книги равенства между женщинами и мужчинами”.

Женщину уже поздравили представители политикума и власти, премьер-министр Элизабет Борн в своем приветствии в Twitter отметила: “Я знаю, что вы будете стремиться гарантировать уважение к плюрализму и диалогу в этой Ассамблее, на службе для наших сограждан”.

51-летняя Браун-Пиве – юрист, в 2017 году от пропрезидентской партии “Вперед, Республика!” была избрана в Национальную ассамблею, возглавила Комитет по правовым вопросам.

Le Parisien подчеркивает, что новоизбранная глава парламента – бывший адвокат по уголовным делам, в свое время вместе с мужем прожившая семь лет в Тайване и Японии, воспитывала пятерых детей. Вернувшись, участвовала в ресторанном деле, занималась организацией центра приема и бесплатными консультациями с юристами.

Как известно, выборы президента официально открывают работу 16-й Ассамблеи, являющейся законодательным органом Франции.

В ближайшие дни должно состояться назначение других руководителей главных органов парламента.

Напомним 

Премьер-министр Израиля Беннет подал в отставку и объявил о роспуске парламента.

Источник: УНН
Теги: Франция
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