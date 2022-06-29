Зеленский объяснил, что сделает санкционную политику против россии более эффективной

КИЕВ. 29 июня. УНН. Для того, чтобы санкции против россии дали более эффективный результат, нужно, чтобы все страны объединились и вводили их одновременно. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Сакционная политика работает. Это экономическая изоляция. Это изоляция цивилизации от российской федерации. Это работает, просто это не слишком быстрый процесс. К сожалению, когда накладывается эмбарго на нефтепродукты, возникает вопрос: наложили ли все это эмбарго? Потому что, когда не на 100% вводятся санкции, вы не получаете стопроцентный результат, и сразу”, – объяснил Зеленский.

Детали

По словам президента, если бы санкции поддерживали все государства, тогда это привело бы к мощному удару. Однако у демократии есть “плюсы” и “минусы”. Зеленский отметил, что в таких вещах, когда речь идет о защите демократии, – нужно не искать длинных объяснений и разговоров, а вводить четкие санкции.

“Потому что против тебя выступает государство-террорист. Остановить его можно только прочностью и объединением. Потому санкции сработают. Это лишь вопрос времени”, – резюмировал он.

Дополнение

27 июня лидеры стран “Группы семи” по итогам саммита анонсировали новый пакет санкций против россии, который коснется, в частности, российских чиновников, золота и оборонного сектора россии.