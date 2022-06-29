Зеленский призвал НАТО найти для Украины место в общем пространстве безопасности

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в Мадриде призвал страны-члены НАТО найти для Украины место в общем пространстве безопасности. Об этом УНН пишет со ссылкой на обращение Зеленского.

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"Ради мира должно быть пересмотрено понимание восточного фланга НАТО. Не случайно ли, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают за членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе", - заявил президент.

Детали

Зеленский отметил, что политика открытых дверей НАТО не должна напоминать "старые турникеты метро: сначала они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь".

"Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш взнос в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что еще нужно? Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности, и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности", - подчеркнул президент.

По мнению Зеленского, у Альянса два пути развития событий: либо неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо отложенная война россии с НАТО.

Дополнение

Вчера в испанском Мадриде стартовал саммит лидеров НАТО, который продлится три дня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ранее, что не ожидает “чуда” на этом саммите.