Реактивная артиллерия большой дальности: Норвегия и Великобритания анонсировали передачу тяжелого оружия Украине

КИЕВ. 29 июня. УНН. Норвегия и Великобритания сотрудничают над предоставлением Украине реактивной артиллерии большой дальности. Об этом сообщается на норвежском правительственном сайте, передает УНН.

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«Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы они могли продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Нужно больше оружия, а это очень востребованный потенциал для Украины, которого мы бы не достигли без тесного сотрудничества с Великобританией», - подчеркнул министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

Детали

По его словам, норвежская РСЗО имеет дальность и точность.

«Наше оружие нуждается в значительной модернизации, поэтому мы договорились с британцами, что они получат норвежское оружие, чтобы они могли отправить часть в Украину. Это пример хорошего сотрудничества между союзниками», – ответил Грамм.

Также правительство Норвегии передаст Украине 5 тысяч гранат.

Дополнение

Посол Австралии в Украине и Молдовы Брюс Эдвардс в своем Twitter сообщил, что Австралия выделила более 285 млн долларов военной помощи Украине.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби официально объявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине от США.