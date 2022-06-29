Миллионы людей стали заложниками грязных игр москвы: в МИД Украины ответили на новое заявление захаровой

КИЕВ. 29 июня. УНН. В россии, которая теперь обвиняет Запад в блокировке экспорта продовольствия, никогда не заканчиваются оправдания. Об этом написал в Twitter представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует УНН.

Детали

Официальный представитель мид рф мария захарова заявила, что якобы россия не препятствует вывозу зерна с территории Украины и готова экспортировать десятки миллионов тонн собственного зерна, если Запад перестанет "блокировать" поставки продовольствия.

“Теперь россия говорит, что Запад препятствует экспорту продовольствия. У них никогда не заканчиваются оправдания", – комментирует Николенко слова захаровой.

По его словам, блокада россией морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность.

"Если украинское зерно не будет освобождено, мир столкнется с голодом. Миллионы людей стали заложниками грязных игр москвы", - подчеркнул Николенко.

Напомним

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ООН близки "к моменту истины" по разблокировке украинского зерна.