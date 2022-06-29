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Полиция арестовала имущество российских компаний на 18 млн гривен

Полиция арестовала имущество российских компаний на 18 млн гривен

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Национальная полиция Украины наложила арест на имущество российских компаний на сумму почти в 18 млн грн, передает УНН

Детали

Так, 94 универсальных контейнера, с помощью которых перевозили различные товары, переданные в коммерческое управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Также на них наложен арест почти на 18 млн. грн. 

Цитата

«Установлено, что фактические собственники имущества полученный доход от его использования выводят на счета русских и оффшорных компаний. Следовательно, эти средства могут использоваться для финансирования вооруженных сил врага и других незаконных военных формирований. К тому же собственники, чтобы избежать принудительного изъятия объектов права собственности российской федерации и ее резидентов, могут внедрять различные схемы и механизмы с целью утаивания конечных собственников имущества», - говорится в сообщении.

Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця». Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.

Дополнение 

Судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «РусАл» и «Группа ГМС», а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Россия, полиция, аресты, имущество
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