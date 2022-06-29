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В МИД видели сообщения сирийских СМИ о "признании" псевдореспублик: реакция будет позже

В МИД видели сообщения сирийских СМИ о "признании" псевдореспублик: реакция будет позже

КИЕВ. 29 июня. УНН. Официальная реакция украинской стороны относительно информации о "признании" Сирией боевиков ОРДЛО будет обнародована дополнительно. Об этом написал в Facebook представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.

Цитата

"Видим сообщения в сирийских государственных СМИ о решении Сирии признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Официальная реакция украинской стороны будет обнародована дополнительно", - написал Николенко.

Контекст

Ранее сегодня СМИ сообщали о том, что Сирия на официальном уровне вроде бы признала независимость так называемых "днр" и "лнр".

Ранее

Как писал УНН, россия отправила своему союзнику Сирии примерно 100 000 тонн пшеницы, украденной из Украины после вторжения в страну.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Сирия
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