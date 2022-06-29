Кулеба по итогам саммита НАТО призвал к такой же активной позиции по Украине, как и по другим вопросам

КИЕВ. 29 июня. УНН. Лидеры 29 стран-членов НАТО сегодня в Мадриде доказали, что Альянс может принимать трудные, но важные решения – в частности в отношении россии. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует УНН.

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«Сегодня в Мадриде НАТО доказала, что может принимать трудные, но важные решения. Мы приветствуем четкую позицию в отношении России, а также вступление Финляндии и Швеции. Столь же сильная и активная позиция по Украине поможет защитить евроатлантическую безопасность и стабильность», - написал министр.

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29 июня лидеры стран-членов НАТО одобрили новую Стратегическую концепцию Североатлантического союза, которая послужит его членам до 2030 года.

"российская федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в документе.

Кроме того, Альянс по итогам сегодняшней встречи официально пригласил Финляндию и Швецию в НАТО.