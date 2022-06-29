Украина подписала "Транспортный безвиз" с ЕС: почему это важно

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня во французском Лионе Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Об этом сообщило в среду министерство инфраструктуры Украины, пишет УНН.

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"Сегодня мы сделали еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе. Благодарен европейским партнерам за готовность оперативно принимать столь важные решения. Для нас такое сотрудничество крайне необходимо в условиях переориентации логистики на западные границы", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Детали

Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также Соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок соглашения составляет 1 год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу с сегодняшнего дня. На постоянной основе Соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.

Напомним

12 октября в рамках 23-го Саммита Украина — ЕС премьер-министр Украины Денис Шмигаль, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и посол руководящей в Совете ЕС Республики Словения Томаж Менцин подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве Украины с ЕС.