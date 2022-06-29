Президент Индонезии предложил передать послание от Зеленского путину

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание Президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору путину, чтобы «попытаться помочь мирным переговорам». Об єтом пишет Sky News, передает УНН.

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"Я предложил передать послание от президента Зеленского президенту Путину, с которым я скоро встречусь", - казал он журналистам.

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Видодо, посетивший сегодня Украину, должен вскоре отправиться в москву. Он заявил, что будет призывать российского диктатора согласиться на прекращение огня.

"Несмотря на то, что этого очень трудно добиться, я выразил важность мирного урегулирования", - сказал индонезийский лидер после встречи с Зеленским.

Пока не ясно, как Зеленский отреагировал на предложение индонезийского президента.

Ранее

Как писал УНН, сегодня Владимир Зеленский провел переговоры в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо.