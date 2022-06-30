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1 июля будет представлена "карта действий", по которой Украина будет двигаться в Евросоюз - Зеленский

1 июля будет представлена "карта действий", по которой Украина будет двигаться в Евросоюз - Зеленский

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление документа, регламентирующего необходимые меры государственных институтов на пути к членству в ЕС, передает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Детали

Зеленский напомнил, что неделю назад наше государство получило статус кандидата на членство в Евросоюзе, а уже сегодня сделан очередной шаг по пути к членству.

"Очень практический шаг. Подписан "транспортный безвиз". Это соглашение, которое убирает барьеры для украинских перевозчиков. Больше не нужно ждать разрешений на грузовые перевозки. И это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автотранспортом. Именно такая задача в нашего государства сейчас – не терять ни одной недели в отношениях с Европейским Союзом. Мы постоянно будем, несмотря на эту войну, несмотря на все сложности, делать то, что приближает нас к полноправному членству в Евросоюзе", - сказал он.

Президент также добавил, что провел специальное большое совещание, в котором было 28 участников, представляющих и исполнительную, и законодательную, и судебную ветви власти.

"У государства будет соответствующий документ – четкая карта действий, которую сможет проверить любой гражданин и любая гражданка Украины: что нужно сделать государственным институтам, чтобы мы выполнили свою часть работы на пути в Евросоюз. Уже 1 июля этот документ будет представлен", - отметил он.

Напомним 

29 июня во французском Лионе Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Источник: УНН
Теги: Украина
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