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Зеленский поблагодарил Джонсона за миллиард фунтов на помощь Украине

Зеленский поблагодарил Джонсона за миллиард фунтов на помощь Украине

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за предоставление дополнительного миллиарда фунтов стерлингов на помощь в сфере безопасности. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Я благодарен премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за выделение дополнительного миллиарда фунтов стерлингов на помощь в сфере безопасности Украины. Великобритания – наш настоящий друг и стратегический партнер. Ценим последовательную лидерскую поддержку Украины в противодействии российской агрессии”, – написал Зеленский.

Детали

Со своей стороны премьер-министр Борис Джонсон заверил, что Великобритания полностью поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией и будет помогать в том, чтобы нанести поражение российскому диктатору.

“Великобритания лидирует в оказании жизненно важной военной помощи Украине. Мы по-прежнему полностью поддерживаем президента Зеленского и украинский народ в том, чтобы обеспечить поражение путина”, – ответил Джонсон Зеленскому в Twitter.

Дополнение

Как писал УНН, Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи в размере 1,2 млрд долларов. Финансирование будет направлено на усиление обороноспособности Украины.

Источник: УНН
Теги: Великобритания
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