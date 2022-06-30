ЕСПЧ призвал россию отменить смертный приговор "днр" двум пленным британцам

КИЕВ. 30 июня. УНН. Европейский суд по правам человека призвал российскую федерацию отменить приговор о смертной казни, вынесенный так называемым "судом" "днр" в отношении граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в пресс-релизе суда, передает УНН.

Детали

Суд обязал, в частности, правительство российской федерации принять меры, чтобы смертный приговор, вынесенный Пиннеру и Аслину, не был исполнен.

Суд также обязал обеспечить надлежащие условия содержания под стражей и предоставить им любую необходимую медицинскую помощь и лекарства.

Кроме того, присяжные указали правительству Украины обеспечить, насколько это возможно, соблюдение конвенционных прав заявителей.

Напомним

9 июня контролируемый боевиками так называемый «суд» в ОРДО «приговорил» к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших на стороне Вооруженных Сил Украины.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории приговор двум воевавшим за Украину британским подданным не является легитимным.

Сообщалось также, что украинские власти в приоритетном порядке будут включать британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, получивших от “днр" "приговор” в виде смертной казни, в список на обмен военнопленных.