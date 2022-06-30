Швеция передаст Украине дополнительную военную помощь: список

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня правительство Швеции приняло решение предоставить Украине дополнительную военную помощь, в которую войдут противотанковое вооружение и оборудование для разминирования. Об этом сообщило Министерство обороны Швеции, передает УНН.

Детали

"Сегодня правительство приняло решение о дополнительной военной поддержке Украины. Поддержка состоит из запрошенного Украиной оборудования, такого как противотанковое оружие, вспомогательное вооружение и оборудование для разминирования", – говорится в сообщении.

Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон.

Ранее Швеция отправляла Украине бронебойные снаряды, средства индивидуальной защиты, ежедневные порции экологически чистых продуктов питания, оборудование для разминирования, противотанковое и огнестрельное оружие.

Кроме того, Швеция предоставляла 500 и 577 млн шведских крон для поддержки Вооруженных сил Украины.

Дополнение

США пообещали Украине 450 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности.