ЕС готовит компромисс, чтобы нормализовать ситуацию с "калининградским транзитом" - Reuters

КИЕВ. 30 июня. УНН. Европейские чиновники стремятся заключить компромиссное соглашение с Литвой, чтобы нормализовать ситуацию с транзитным путем через страну в российский Калининград, сообщили Reuters два источника, осведомленных в вопросе, пишет УНН.

Детали

Калининград граничит с государствами Европейского Союза и проводит грузовые перевозки с материковой части россии через Литву. Из-за санкций, введенных Брюсселем, с 17 июня 2022 года транзитный путь закрыли. Европейские чиновники ведут переговоры об освобождении территории от санкций, если Литва снимет свои ограничения, сказали источники.

Существуют опасения, что если традиционный маршрут для российских товаров в Калининград через беларусь, а затем Литву, не восстановят, москва может применить военную силу, чтобы проторить сухопутный коридор через Литву, отмечает собеседник Reuters. В таком случае Германия, чьи военные находятся в стране Балтии, может также быть вовлечена в конфронтацию совместно с другими союзниками НАТО.

"Мы должны смотреть в глаза реальности", — сказал один из источников, указывая, что Калининград является "священным" для москвы. Он добавил: "У путина гораздо больше рычагов влияния, чем у нас. В наших интересах найти компромисс".

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Так, по словам источников, ожидается, что компромиссное соглашение будет принято до 10 июля или уже на следующей неделе. Одним из компромиссов может быть освобождение грузовых перевозок между россией и Калининградом от санкций ЕС, ведь это не считается нормальной международной торговлей. Эта уступка может быть сделана только при условии, что санкционный груз будет использоваться в Калининграде, а не экспортироваться через его порт.

Впрочем, пишет Reuters, соблюдение этого соглашения трудно гарантировать, так что это может поставить Литву на курс столкновения с россией. По словам другого источника, гуманитарные соображения могут быть использованы, чтобы сделать исключение для Калининграда. Однако, добавил он, Литва имеет серьезные оговорки относительно того, что можно было бы расценить как уступку москве.

Ранее

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Литва не снимет ограничения на транзит в Калининград.