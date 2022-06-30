Гетманцев: подготовка Плана восстановления Украины практически завершена

КИЕВ. 30 июня. УНН. Национальный совет по восстановлению завершает подготовку Плана восстановления Украины. Об этом сообщил секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны Даниил Гетманцев, пишет УНН.

Цитата

“Обсудили финальную версию проекта Плана восстановления. В ходе заседания получили поддержку подготовленного документа с учетом некоторых замечаний. На очереди - проведение консультаций по механизмам обеспечения прозрачности финансирования мероприятий плана и контроля за использованием средств со стороны партнеров. Разработка такого документа, при участии всех ветвей власти и 2500 экспертов, в столь сжатые сроки – это беспрецедентная работа», - сообщил Гетманцев.

По его словам, сейчас идет финализация документа, который будет презентован 4 июля в Лугано.

Цитата

«Отмечу, что в документе учтены не только необходимые меры по восстановлению страны, но и фактически построение новых систем управления и принятия решений, с учетом статуса Украины как кандидата в члены Евросоюза», – добавил Гетманцев.

Контекст

4-5 июля в швейцарском городе Лугано состоится международная конференция, на которой Украина представит план полномасштабного послевоенного восстановления государства.

Мероприятие имеет целью не только сбор средств на восстановление страны, но и презентацию будущих проектов по реконструкции пострадавшей инфраструктуры, а также наработок по решению широкого спектра проблем, как, например, разминирование территорий. Над разработкой Плана работал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны, созданный по Указу Президента в конце апреля. В рамках Совета работает 23 рабочих группы, каждая из которых занимается определенным направлением. Первый проект плана был представлен в Консультативном совете, сформированном из числа мировых экономистов и экспертов в различных областях знаний, 13 июня.