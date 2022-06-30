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Байден анонсировал дополнительную помощь Украине по безопасности на 800 миллионов долларов

Байден анонсировал дополнительную помощь Украине по безопасности на 800 миллионов долларов

Джо Байден

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал предоставление Украине дополнительной помощи по безопасности на 800 миллионов долларов. Об этом он заявил журналистам по итогам саммита НАТО в Мадриде, пишет УНН.

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"В ближайшие несколько дней мы намерены объявить о более чем 800 миллионах долларов, включая новую передовую... систему ПВО для Украины, больше артиллерии и боеприпасов, противобатарейные радары, дополнительные боеприпасы для ракетной системы залпового огня HIMARS, которые мы уже предоставили Украине, и больше HIMARS, которые будут из других стран, также", - сказал Байден.

Дополнение

В Пентагоне на днях заявили, что США готовы предоставить Украине дополнительное вооружение нового образца.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, Джо Байден
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