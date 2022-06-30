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Президент Индонезии заявил, что передал путину послание Зеленского

Президент Индонезии заявил, что передал путину послание Зеленского

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо передал послание Президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору путину. Об этом он заявил на брифинге по итогам своих переговоров в Москве, пишет УНН.

Цитата

«Я передал послание президента Зеленского президенту путину, и я выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», - сказал Видодо.

Контекст

Накануне индонезийский президент посетил Украину и провел встречу с президентом страны.

Позже в общении с журналистами Видодо заявил, что предложил передать послание Президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору путину, чтобы «попытаться помочь мирным переговорам».

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Индонезия, Владимир Зеленский
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