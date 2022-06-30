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путин планирует отправить в отставку начальника генштаба россии герасимова - Геращенко

путин планирует отправить в отставку начальника генштаба россии герасимова - Геращенко

КИЕВ. 30 июня. УНН. российский диктатор владимир путин недоволен ходом войны в Украине, поэтому собирается отправить в отставку начальника генерального штаба валерия герасимова. Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, информирует УНН.

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«Его собираются сделать козлом отпущения за провалы в Украине, и тем самым показать другим генералам, что их ждет, если провалы будут продолжаться», - сообщил он.

Детали 

Кроме того, по информации источников валерий герасимов на фоне приближающейся отставки стал злоупотреблять спиртным и фактически уже месяц как де-факто отстранен от планирования и руководства войсками.

По информации Геращенко, министр обороны рф сергей шойгу, напротив, пока остается на своем посту, но реального влияния на ход войны он не имел и иметь не будет.

Дополнение

Начальник генерального штаба российской федерации валерий герасимов в конце апреля был на оккупированных территориях Украины, однако украинская сторона не успела его поймать.

«Его визит состоялся на фоне того, что Западные военные аналитики называют все большим беспорядком в российских силах. Даже с существенно облегченными задачами, российская армия продолжает страдать от логистических проблем и плохой координации внутри подразделений, сталкиваясь с яростным сопротивлением украинцев, пишет NYT.

Источник: УНН
Теги: Россия, война с Россией
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