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Рада будет голосовать за нового омбудсмена на ближайшем заседании – «Слуга народа»

Рада будет голосовать за нового омбудсмена на ближайшем заседании – «Слуга народа»

КИЕВ. 30 июня. УНН. В ходе заседания депутатской фракции «Слуга Народа» обсудили кандидатуру на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Голосование состоится на ближайшем заседании парламента, сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук, пишет УНН.

Цитата

«Обсудили кандидатуру на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. На эту должность предложен народный депутат, действующий председатель Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец. Голосование состоится на ближайшем заседании парламента», - написала Палийчук в своем Telegram-канале.

Детали

Также по словам спикера, в ходе заседания фракция рассмотрела план законопроектных работ необходимых для вхождения Украины в ЕС, которые Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время.

Напомним

В конце мая Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека.

На прошлой неделе председатель ВР Руслан Стефанчук внес в парламент предложение о назначении народного депутата Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Источник: УНН
Теги: голосование, омбудсмен, ВРУ
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