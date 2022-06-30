Рада будет голосовать за нового омбудсмена на ближайшем заседании – «Слуга народа»

КИЕВ. 30 июня. УНН. В ходе заседания депутатской фракции «Слуга Народа» обсудили кандидатуру на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Голосование состоится на ближайшем заседании парламента, сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук, пишет УНН.

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«Обсудили кандидатуру на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. На эту должность предложен народный депутат, действующий председатель Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец. Голосование состоится на ближайшем заседании парламента», - написала Палийчук в своем Telegram-канале.

Детали

Также по словам спикера, в ходе заседания фракция рассмотрела план законопроектных работ необходимых для вхождения Украины в ЕС, которые Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время.

Напомним

В конце мая Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека.

На прошлой неделе председатель ВР Руслан Стефанчук внес в парламент предложение о назначении народного депутата Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.