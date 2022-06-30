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Кулеба провел переговоры с главой МИД Ирана и обсудил российские удары с Каспийского моря

Кулеба провел переговоры с главой МИД Ирана и обсудил российские удары с Каспийского моря

КИЕВ. 30 июня. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом отметил, что россия нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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"Общался с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, который сообщил мне о последних контактах Ирана с россией. Мы обменялись мнениями по широкому кругу двусторонних вопросов. Я подчеркнул, что россия нарушает Конвенцию о статусе Каспийского моря, обстреливая Украину ракетами из этого региона", - отметил Кулеба.

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Источник: УНН
Теги: Дмитрий Кулеба
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